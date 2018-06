später lesen Wegbegleiter gedenken Helmut Kohl an erstem Todestag Teilen

Am ersten Todestag von Helmut Kohl haben Wegbegleiter und politische Freunde den früheren Bundeskanzler gewürdigt. Rund 150 Menschen nahmen an einem stillen Gedenken an der Grabstätte im Adenauer-Park in Speyer teil. dpa