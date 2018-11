später lesen Weber: Werde nicht für den CSU-Vorsitz kandidieren Teilen

Der Europapolitiker Manfred Weber will beim CSU-Sonderparteitag am 19. Januar nicht für den Parteivorsitz kandidieren. Er stehe wegen seiner Spitzenkandidatur bei den europäischen Konservativen für die Europawahl „im Moment nicht als Parteivorsitzender zur Verfügung“, sagte Weber der „Bild am Sonntag“. dpa