Wasserschaden: Deutsche Oper in Berlin weiter geschlossen

Nach einem Wasserschaden in der Deutschen Oper in Berlin durch eine kaputte Sprinkleranlage ist unklar, wann das Haus wieder geöffnet werden kann. Morgen werde neu entschieden, wie es weitergehe, sagte eine Sprecherin. Der Vorverkauf für Silvester bleibe gestoppt. Die Bühne war an Heiligabend unter Wasser gesetzt worden. Es entstand nach Angaben der Oper ein großer Schaden. Mehrere beliebte Aufführungen fielen bereits aus. Medienberichten zufolge ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung. Noch ist die Ursache für den technischen Defekt an der Sprinkleranlage unklar. dpa