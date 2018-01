später lesen Wasser steigt in Köln schneller Teilen

Twittern







In Köln ist im Laufe des Tages mit der Einstellung des Schiffsverkehrs auf dem Rhein zu rechnen. „Der Rhein steigt mit drei Zentimetern pro Stunde etwas schneller als erwartet“, sagte Henning Werker, Leiter der Hochwasserschutzzentrale, der . Für den Abend wird die kritische Marke von 8,30 Meter erwartet. Auch die Pegelstände in Nordrhein-Westfalen schwellen durch die Regenfälle in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz weiter an. In Düsseldorf, wo das Flussbett breiter ist als in Köln, steigt das Wasser langsamer mit etwas weniger als zwei Zentimetern pro Stunde. dpa