Angesichts der Fußball-Weltmeisterschaft in Russland warnen Experten vor einem Anstieg der Zwangsprostitution. „Dieses Turnier treibt die Nachfrage nach Prostituierten in die Höhe und zieht Kunden an“, teilte die Anti-Sklaverei-Organisation Alternatiwa der dpa in Moskau mit. dpa