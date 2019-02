In Norddeutschland begannen ganztägige landesweite Warnstreiks, an denen sich Beschäftigte zahlreicher Hamburger Behörden sowie sämtlicher Landesverwaltungen in Schleswig-Holstein beteiligten. In NRW legten Beschäftigte mehrerer Kliniken ihre Arbeit nieder. In Thüringen sind unter anderem Lehrer zu Warnstreiks aufgerufen.