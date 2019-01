später lesen Warnstreiks an Flughäfen treffen Zehntausende Passagiere Teilen

Ein ganztägiger Warnstreik an großen deutschen Flughäfen wird morgen die Reisepläne von Zehntausenden Passagieren durchkreuzen. Sowohl am größten deutschen Flughafen Frankfurt/Main als auch an sieben weiteren Airports will das Sicherheitspersonal die Arbeit niederlegen. dpa