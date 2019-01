später lesen Warnstreiks an Flughäfen auch in Hannover und Bremen Teilen

Flugreisende müssen am kommenden Dienstag jetzt auch mit Einschränkungen an den Flughäfen in Hannover und Bremen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi rief das Sicherheitspersonal dort zu einem ganztägigen Warnstreik auf. dpa