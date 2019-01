später lesen Warnstreik des Sicherheitspersonals an Berliner Flughäfen gestartet Teilen

An den Berliner Flughäfen hat am Morgen ein Warnstreik des Sicherheitspersonals begonnen. Ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi bestätigte den Start des Streiks um 05.00 Uhr an den Flughäfen Schönefeld und Tegel. dpa