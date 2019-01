später lesen Warnstreik an Flughäfen: Zehntausende Reisende betroffen Teilen

Der Tarifkonflikt an deutschen Flughäfen hat erneut unangenehme Folgen für Reisende. An den Airports Köln/Bonn und Düsseldorf begann in der Nacht ein Warnstreik des Sicherheitspersonals. Ganztägige Arbeitsniederlegungen sind auch in Stuttgart geplant. dpa