Auch die Aussicht auf einen weniger steilen Zinspfad in den USA ist den Anlegern an der Wall Street am Mittwoch nicht genug gewesen. Im Gegenteil, die Kurse rutschten nach den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank Fed deutlich ab. dpa