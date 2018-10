später lesen Wall Street: Dow im Plus Teilen

Das New Yorker Aktienbarometer Dow Jones Industrial hat am Montag nach wechselhaftem Verlauf im Plus geschlossen. Der Leitindex gewann 0,15 Prozent auf 26 486,78 Punkte. Der Euro-Kurs wurde von anhaltenden Sorgen um den italienischen Staatshaushalt belastet. dpa