Vorhang auf für den 62. Wiener Opernball

Vorhang auf für Österreichs glanzvollsten Ball: Der 62. Wiener Opernball ist am Abend nach alter Tradition von 144 Debütantenpaaren eröffnet worden. Die Polka „Stürmisch in Lieb und Tanz“ von Johann Strauß Sohn war die musikalische Untermalung der Eröffnungs-Choreographie. Rund 5000 Gäste, darunter Prominente aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, folgten dem Spektakel in der zum gewaltigen Tanzsaal umgebauten Oper. Unter den Gästen waren Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und als sein Gast das ukrainische Staatsoberhaupt Petro Poroschenko. dpa