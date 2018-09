später lesen Vor Syrien-Gipfel: Iran hält Kompromiss zu Idlib für möglich Teilen

Twittern







Nach Einschätzungen des iranischen Syrienbeauftragten Hussein Dschaberi-Ansari könnte es bei dem Syriengipfel in Teheran einen Kompromiss in der Frage eines Angriffs auf Idlib geben. Die syrische Regierung will die letzte Rebellenhochburg im Land bald angreifen. dpa