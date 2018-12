später lesen Vor Polizeiauto rumgeballert - jetzt „bei Mutti zu Hause“ Teilen

So dumm kann es kommen, wenn man in Berlin-Reinickendorf unmittelbar vor einem Polizeiauto mit Schreckschusswaffen rumballert und auch noch illegale Böller im Rucksack hat: „Dann endet die Nacht eben schon um 21 Uhr bei Mutti zu Hause“, twitterte die Berliner Polizei am Silvesterabend. dpa