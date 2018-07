später lesen Von Welle erfasst: Deutscher Urlauber auf Mallorca ertrunken Teilen

An der Südostküste von Mallorca ist ein deutscher Urlauber ins Meer gespült worden und ertrunken. Das Unglück ereignete sich, als der Mann gestern Nachmittag mit seiner Frau und den zwei Kindern in der Nähe des Hafenortes Portopetro am Meer spazierenging. dpa