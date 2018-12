später lesen Volkswagen ruft Autos mit fehlerhaften Dokumenten zurück Teilen

Volkswagen muss in Deutschland rund 4000 Autos wegen fehlerhafter Dokumente zurückrufen. „Es wurde versäumt, zu dokumentieren, was an den betroffenen Fahrzeugen nicht seriengemäß ist“, sagte ein VW-Sprecher als Reaktion auf einen „Spiegel“-Bericht. dpa