Der US-Schauspieler Vince Vaughn wird nach einer Festnahme wegen Alkohol am Steuer vor Gericht gestellt. Wie die Staatsanwaltschaft in Los Angeles mitteilte, muss Vaughn am 10. September vor einem Richter erscheinen. dpa