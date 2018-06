später lesen Viersen: Tödlicher Angriff auf junge Frau - Fahndung läuft Teilen

Nach einem Messerangriff auf eine junge Frau in Viersen, ist das Opfer im Krankenhaus gestorben. Laut Polizei wurde die Frau am Mittag in einem Park der nordrhein-westfälischen Stadt verletzt. Sie wurde ins Krankenhaus gebracht, wo sie kurz darauf starb. dpa