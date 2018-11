später lesen Vier Tote in Jena gefunden Teilen

In einem Haus in Jena in Thüringen sind vier Leichen gefunden worden. Zu Alter und Geschlecht der Toten machte die Polizei bislang keine Angaben. Genauso wenig sei bisher bekannt, unter welchen Umständen die vier Menschen ums Leben kamen. dpa