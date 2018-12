später lesen Vier Tote bei Absturz von Rettungshubschrauber in Portugal Teilen

Beim Absturz eines Rettungshubschraubers in Portugal sind alle vier Insassen ums Leben gekommen. Der Helikopter war am Abend als vermisst gemeldet worden, die Trümmer wurden erst am frühen Morgen in der Nähe von Couce bei Porto entdeckt. dpa