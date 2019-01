später lesen Viel Schnee in Bayern - nasses Wetter in Deutschland Teilen

Für das Wochenende kündigt sich der nächste Schnee an. In den Alpen und im Bayerischen Wald sollen es bis morgenfrüh 5 bis 10 Zentimeter werden. In der Mitte und dem Süden Deutschlands sind - wenn überhaupt - nur wenige Zentimeter Neuschnee zu erwarten, heißt es vom Deutschen Wetterdienst. dpa