Sebastian Vettel will heute seinen ersten Formel-1-Sieg auf dem Hockenheimring perfekt machen. Der viermalige Weltmeister nimmt in seinem Ferrari den vorerst letzten Großen Preis von Deutschland von der Pole Position in Angriff. dpa