Mieter in Deutschland stehen laut einer Branchenstatistik bei ihren Vermietern immer weniger in der Kreide. Die Mietschulden bei den rund 13 Millionen Menschen, die bei Vermietern im Bundesverband deutscher Wohnungs-und Immobilienunternehmen leben, haben sich in den vergangenen 15 Jahren halbiert. dpa