In einem Eisstadion in Straubing ist giftiges Ammoniak ausgetreten. Mindestens 14 Menschen wurden bei dem Vorfall am Morgen verletzt, darunter auch Feuerwehrleute. Sie kamen mit gereizten Augen und Atemwegen in Krankenhäuser. dpa