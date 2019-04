Der Bundesrat soll voraussichtlich am 17. Mai das Go für die Roller geben. Um Radfahren sicherer und attraktiver zu machen, wollen die Minister die Straßenverkehrsordnung ändern - und dazu dem Bund 15 Punkte nahelagen. Zum Beispiel sollen Lastwagen künftig innerorts nur noch in Schrittgeschwindigkeit rechts abbiegen dürfen.