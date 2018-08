später lesen Verkehrsminister missbilligt Kritik an deutschen Brücken Teilen

Twittern







Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer hält den Vergleich von deutschen und ausländischen Brücken für unpassend. Was in Deutschland als marode oder nicht ausreichend gelte, sei anderswo in einem guten Zustand eingestuft, sagte der CSU-Politiker dem Sendern-tv. dpa