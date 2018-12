später lesen Verkäuferin stiehlt 100 Paar Schuhe Teilen

Eine Verkäuferin eines Schuhgeschäftes hat nach und nach rund 100 Paar Schuhe aus einer Filiale in der Bremer Innenstadt gestohlen. Die Schuhe lagen verteilt in mehreren Räumen und Tüten in der Wohnung der 26-Jährigen. Geschätzter Wert der Diebesbeute: 10 000 Euro. dpa