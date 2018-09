später lesen Verfolgungsjagd in Gießen - Polizei nimmt 38-Jährigen fest Teilen

Ein per Haftbefehl gesuchter Mann hat sich in Gießen in einem nicht zugelassenen Auto eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Eine Polizeistreife hatte zuvor die Papiere des 38-Jährigen und seines Beifahrers kontrollieren wollen, wie ein Polizeisprecher sagte. dpa