Im laufenden Einkaufstrubel will die Gewerkschaft Verdi die Verkäufer vor zu lauter Dauerbeschallung mit weihnachtlicher Musik schützen. In den Geschäften müssten die „Endlosschleifen von "Jingle Bells", "Last Christmas" und "Stille Nacht"“ auf ein „erträgliches Maß“ reduziert werden, verlangte die Gewerkschaft. dpa