Verdächtiger im Fall der getöteten 14-Jährigen in Berlin gefasst

Im Fall der getöteten 14-jährigen aus Berlin ist ein Verdächtiger gefasst worden. „Wir bestätigen die Festnahme. Mehr können wir zur Zeit noch nicht sagen“, sagte eine Polizeisprecherin heute. Der deutsche Staatsbürger wurde in seiner Wohnung festgenommen und heute von der Mordkommission über Stunden vernommen. Die Mutter der 14-Jährigen hatte die Jugendliche am Mittwochabend mit schweren Verletzungen in der gemeinsamen Wohnung gefunden. Alarmierte Rettungskräfte konnten den Tod des Mädchens nicht mehr verhindern. Eine Obduktion bestätigte den Verdacht eines Gewaltverbrechens. dpa