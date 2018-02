später lesen Verdächtiger Brief: Elf Menschen in US-Stützpunkt erkrankt Teilen

Twittern







Nach Öffnung eines verdächtigen Briefs in einem US-Militärstützpunkt in Virginia sind elf Menschen erkrankt. Drei von ihnen seien in ein Krankenhaus für weitere Untersuchungen gebracht worden, teilten die US-Marines auf Twitter mit. Ihr Zustand sei stabil. Ermittlungen seien eingeleitet worden. Das Gebäude im Stützpunkt Myer-Henderson Hall sei evakuiert worden, die Ermittler hätten es überprüft und den Brief beseitigt. dpa