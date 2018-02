später lesen Verbraucherschutz-Minister wollen Sammelklage Teilen

Mit Blick auf die Koalitionsverhandlungen im Bund haben sich die Verbraucherschutzminister der Länder und der Verbraucherzentrale Bundesverband für die Einführung einer Sammelklage ausgesprochen. Sie wandten sich in einem gemeinsamen Brief an die Parteivorsitzenden Angela Merkel, Martin Schulz und Horst Seehofer. Darin heißt es, es sei „dringend geboten“, ein entsprechendes Gesetzgebungsverfahren einzuleiten. Seit Jahren kämpfen Verbraucherschützer für einen neuen Klageweg in Fällen mit vielen betroffenen Verbrauchern, wie im Diesel-Skandal. dpa