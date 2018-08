später lesen Vegane Schnitzel und Würste sind gefragt Teilen

Twittern







Vegane Würste, Schnitzel und Frikadellen erobern die Supermarktregale. Früher gab es solche Produkte nur in Reformhäusern und Bioläden. Heute findet man diese sogar im Discounter. 1,3 Millionen Menschen leben nach Angaben der Ernährungsorganisation ProVeg in Deutschland vegan, verzichten also auf Fleisch und alle anderen tierischen Produkte wie etwa Milch, Käse und Eier. dpa