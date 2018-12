später lesen USA: Schüler kippt Schneeball-Wurfverbot Teilen

Kurz vor Weihnachten hat ein Grundschüler in den USA das fast hundert Jahre alte Schneeball-Wurfverbot in der Gemeinde Severance im Bundesstaat Colorado gekippt. Der Gemeinderat sei einem entsprechenden Antrag des Drittklässlers Dane Best einstimmig gefolgt. dpa