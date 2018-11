später lesen USA: Mutmaßlicher Todesschütze plädiert auf nicht schuldig Teilen

Twittern







Der mutmaßliche Todesschütze von Pittsburgh, der laut Anklage am Samstag elf Menschen in einer Synagoge erschossen haben soll, hat sich vor Gericht für „nicht schuldig“ erklärt. Das berichteten übereinstimmend mehrere Lokalmedien in Pittsburgh. dpa