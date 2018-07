später lesen USA: Mindestens 17 Tote nach Untergang eines Ausflugsboots Teilen

Twittern







Bei einem plötzlich aufkommenden Unwetter ist im US-Bundesstaat Missouri ein Ausflugsboot auf einem See untergegangen und hat mindestens 17 Menschen mit in den Tod gerissen. Taucher hätten die letzten vier Vermissten nur noch tot bergen können, so der zuständige Sheriff. dpa