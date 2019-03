später lesen US-Sonderermittler beendet Untersuchung zur Russland-Affäre Teilen

Nach fast zwei Jahren hat der Sonderermittler Robert Mueller seine Untersuchung zur Russland-Affäre um US-Präsident Donald Trump beendet. Mueller übergab einen vertraulichen Bericht an das Justizministerium, wie aus einem Brief des Ministeriums an den Kongress hervorgeht. dpa