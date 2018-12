später lesen US-Skistar Vonn plant Comeback bei Januar-Rennen Teilen

Skistar Lindsey Vonn will nach ihrer Verletzung im Januar in den alpinen Weltcup zurückkehren. „Das ist, was wir hoffen. Das ist der Plan“, sagte der Chefcoach des US-Skiteams, Paul Kristofic, der Nachrichtenagentur AP. dpa