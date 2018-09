später lesen US-Open-Schiedsrichter: „Konzentriere mich auf Arbeit“ Teilen

Nur eine Woche nach dem Skandal im Damen-Finale der US Open freut sich Tennis-Schiedsrichter Carlos Ramos auf seinen nächsten Einsatz. Er leitet das Davis-Cup-Halbfinale an diesem Wochenende zwischen Kroatien und USA in Zardar. dpa