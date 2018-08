später lesen US-Justiz bestätigt Milliarden-Vergleich mit RBS Teilen

Der 4,9 Milliarden Dollar schwere Vergleich zwischen der Royal Bank of Scotland und dem US-Justizministerium wegen fauler Hypothekengeschäfte vor der Finanzkrise ist endgültig in trockenen Tüchern. Das bestätigte das Ministerium in Washington. dpa