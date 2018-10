später lesen US-Außenminister: Mittelamerikaner können nicht einreisen Teilen

Die USA haben Tausende in Richtung ihrer südlichen Grenze marschierende Menschen aus Mittelamerika zur Rückkehr aufgefordert und eine Einreise kategorisch ausgeschlossen. „Sie werden keinen Erfolg darin haben, illegal in unser Land zu kommen“, sagte US-Außenminister Mike Pompeo in Washington. dpa