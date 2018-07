später lesen Urteil im NSU-Prozess am 11. Juli FOTO: Matthias Schrader FOTO: Matthias Schrader Teilen

Nach mehr als fünf Jahren steht der NSU-Prozess vor dem Abschluss. Am 11. Juli will das Oberlandesgericht München das Urteil gegen die mutmaßliche Rechtsterroristin Beate Zschäpe und vier Mitangeklagte sprechen, wie der Vorsitzende Richter am Dienstag bekanntgab. dpa