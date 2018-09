später lesen Urteil im Kandel-Prozess nach Messerattacke auf 15-Jährige Teilen

Im Mordprozess um die Messerattacke auf eine 15-Jährige im pfälzischen Kandel will das Landgericht in Landau am Vormittag das Urteil sprechen. Angeklagt ist der vermutlich aus Afghanistan stammende Abdul D., der Ex-Freund des Opfers. dpa