später lesen Urteil gegen Patrick K.: Deutscher Kurden-Verband entsetzt Teilen

Twittern







Nach dem Urteil gegen den Gießener Patrick K. in der Türkei wegen angeblicher Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zeigt sich die Kurdische Gemeinde Deutschland entsetzt. Das Urteil sei „erschütternd und demütigend“, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisation, die ein Dachverband deutsch-kurdischer Vereine ist. dpa