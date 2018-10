später lesen Ursache für ICE-Brand unklar - Fünf Leichtverletzte Teilen

Twittern







Nach dem Brand in einem ICE auf der Schnellstrecke Frankfurt-Köln im Westerwald ist die Ursache des Feuers laut Bundespolizei noch unklar. Derzeit seien Spezialisten vor Ort, sagte ein Sprecher in Dierdorf in Rheinland-Pfalz. dpa