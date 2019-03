Eine Maschine von Typ Boeing 737 Max 8 der Ethiopian Airlines war am Sonntag abgestürzt. Alle 157 Menschen an Bord kamen ums Leben. Weil es bereits der zweite Crash eines Flugzeugs einer relativ neuen Boeing gleichen Typs war, haben Luftfahrtbehörden den Maschinen in vielen Ländern inzwischen Startverbote erteilt.