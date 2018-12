später lesen Unregelmäßigkeiten bei zwei Transplantations-Zentren enteckt Teilen

Twittern







Die Regeln zur Vergabe von Transplantations-Organen in Deutschland werden nach Angaben der regelmäßigen Kontrolleure von den meisten Kliniken befolgt - es gab aber zwei problematische Fälle. Bei Prüfungen der Programme für Herztransplantationen in Köln-Lindenthal und für Lebertransplantationen am Uniklinikum in Frankfurt am Main seien „systematische Unregelmäßigkeiten“ festgestellt worden. dpa