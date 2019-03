In einer Pressekonferenz sprach der Chef der Fluggesellschaft jedoch von niederländischen Opfern - möglicherweise lag hier eine Verwechslung vor. Im Internet kursierte auch eine Liste mit fünf niederländischen Opfern. Das Auswärtige Amt in Berlin konnte bisher nicht bestätigen, dass Deutsche in der Maschine saßen. Die Ursache ist noch unklar.