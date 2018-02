später lesen Union und SPD wollen sozialen Arbeitsmarkt für Arbeitslose Teilen

Union und SPD wollen Langzeitarbeitslose mit öffentlich bezuschussten Jobs wieder in Arbeit bringen. Bei den bezuschussten Arbeitsverhältnissen im sozialen Arbeitsmarkt orientiere sich der Zuschuss am Mindestlohn, heißt es in einem Entwurf für das Arbeitsmarkt-Kapitel des geplanten Koalitionsvertrags, der der Deutschen Presse-Agentur vorlag. Unter einem sozialen Arbeitsmarkt versteht man öffentlich geförderte Beschäftigung. dpa